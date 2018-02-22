İstanbul’da TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunda bir TIR’ın yan yattığı anlar saniye saniye görüntülendi. TEM Otoyolu yan yatan TIR sebebiyle trafiğe kapatılırken araçların otoyolda kilitlendiği görüldü.

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunda yan yatan bir TIR yürekleri ağza getirdi. Yan yatan ve asılı kalan TIR’ın devrilme tehlikesi bulunduğu belirtilirken TEM bağlantı yolunun tamamen trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ İÇİNDEN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolu üzerinde saat 14.00 sularında meydana gelen kazada, 41 UF 037 plakalı bir TIR’ın TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunun dönüşünde virajı alamadığı ve yan yatarak asılı kaldığı görüldü. Görenlerin yüreğini ağzına getiren kazada ölen ve yaralanan olmadığı öğrenilirken TIR sürücüsünün yan yatan TIR’dan çıkarak polise durumu haber verdiği öğrenildi.

OTOYOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Yaşanan kazayı ihbar alan polis ekipleri olay yerine intikal ederken TEM bağlantı yolunun tamamen trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekipler TIR’ın asılı kaldığı yerden devrilme ihtimaline karşı TEM Otoyolunun bir şeridini tamamen trafiğe kapattı. Alınan bilgilere göre, asılı kalan TIR’ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARAÇLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

TEM otoyounda yaşanan korku dolu anlarda trafik tek şerit olarak tamame kapatılırken araçların uzun kuruklar oluşturduğu görüldü. Yan yatarak asılı kalan TIR yapılan çalışmalar sonucunda kaldığı yerden kurtarılırken yapılan yoğun çalışma esnasında trafikte zor anlar yaşandığı görüldü. Aksama yaşanan trafikte araçların uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirlendi. Çalışmaların bitmesiyle birlikte yol trafiğe açıldı ve trafik akışı normale döndü.