﻿ Yer: İstanbul Mecidiyeköy! Olmaz Olsun Böyle Anne Baba: Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler

Yer: İstanbul Mecidiyeköy! Olmaz Olsun Böyle Anne Baba: Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler

İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında çekilen ibretlik görüntüler akıllara durgunluk verdi. Evli ve bir bebekleri olan çift, minik bebek arabasında onları izlerken uyuşturucu maddenin etkisi ile baygınlık geçirdi. O anları görenler dehşete düştü.

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Yer: İstanbul Mecidiyeköy! Olmaz Olsun Böyle Anne Baba: Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler
Yer: İstanbul Mecidiyeköy! Olmaz Olsun Böyle Anne Baba: Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler Tarih: 2018-02-22 Saat: 22:06:15
Güncelleme : 2018-02-22 22:06:15

İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında çekilen ibretlik görüntüler akıllara durgunluk verdi. Evli ve bir bebekleri olan çift, minik bebek arabasında onları izlerken uyuşturucu maddenin etkisi ile baygınlık geçirdi. O anları görenler dehşete düştü. 

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar gözlerine inanamadı. Evli ve yanlarında bebekleri de olan bir çift, metrobüs durağında uyuşturucu maddenin etkisi ile fenalaştı. 

BEBEK ARABASINDA OLANLARI İZLİYORDU
Çift, peronda uyuşturucu maddenin etkisi ile bayılırken, o sırada bebek arabasında olan minik yavruları da olanları izliyordu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri çifti hastaneye kaldırdı. Ambulans gelene kadar vatandaşlar minik bebekle ilgilendi. Çiftin içler acısı hali, vatandaşları da dehşete düşürdü. 

 

 

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