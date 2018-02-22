Ataşehir’de bir bina bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, incelemelerini tamamladı.

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bomba olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri polis tarafından kısa sürede tahliye edilerek, çevredeki vatandaşlar da uzaklaştırıldı. Binanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesinin ardından bomba imha uzmanları olay yerine geldi.

İNCELEME TAMAMLANDI

Çevrede bulunanlar araçlarını da binadan uzaklaştırırken, bomba imha uzmanları da olay yerine ulaştı. Kapısı açık olan daireye giren bomba imha uzmanları, dinamit lokumu şeklinde saat buldu. Evde arama yapan polis ekipleri, pompalı tüfek buldu.

EV SAHİBİ KAPIYI AÇIK UNUTUP HASTANEYE GİTTİ

Olayın aslı ise sonradan anlaşıldı. Ev sahibinin acilen hastaneye gittiği için daire kapısını açık unuttuğu, Karşı komşunun ise saati görüp bomba zannettiği ve polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayın anlaşılmasının ardından polis ekipleri, güvenlik şeridini kaldırdı, vatandaşlar da rahat bir nefes alarak evlerine geri döndü.