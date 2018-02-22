Adana Kozan ilçesinde askeri kışlada çıkan yangın sonucunda 7 askerin dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Adana Kozan ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangın sonucunda dumandan zehirlenen 7 asker hastaneye kaldırıldı.

7 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Kozan ilçesinde Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 7 asker dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen ve zehirlenen askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın çıkan kışlaya itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Çamırşhanede çıkan yangının henüz çıkış sebebi belirlenemedi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI

Öte yandan yangınla ilgili alınan bir diğer bilgide, Adana Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangının bir çamaşır makinesinin henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alması sonucunda çıktığı öğrenildi. Çamaşır makinesinin alev almasıyla çamaşıehaneyi yoğun fuman kapladığı ve askerlerin yoğun dumana maruz kalarak zehirlendikleri öğrenildi. Yangının çıktığı sıralarda çamaşırhanenin hemen yan tarafında bulunan yatakhanelerinde hızla tahliye edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumunu öğrenmek için Kozan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu'nun askerlerin durumunu öğrendikten sonra oradan ayrıldığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı saoruşturma başlatıldı.