İsrail hapishanelerinde tutuklulukları devam eden Filistinliler için verilen karar yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Verilen kararda, Filistinli tutuklulara verilen yiyecek miktarının azaltılacağı belirtildi.

İsrail Hapishaneler İdaresi’nde tutuklulukları devam eden Filistinli mahkumlar hakkında verilen yeni karar İsrail’in acımasızlığını bir kez daha ortaya çıkardı. Kararda, Filistinli mahkumların yiyecek miktarının azaltılacağı belirtildi.

YİYECEK MİKTARLARI AZALTILDI

İsrail’de tutuklu olan mahkumlar hakkında verilen skandal karar, Filistin Kuruluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada ortaya çıktı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından, hükümet bütçesinde yaklaşık 6 milyon dolar kesintiye gitme kararı sebebiyle Filistinli mahkumlara verilen yiyecek sayısında azaltılmaya gidileceğinin tutuklu mahkumlara iletildiği belirtildi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR ÖĞÜNLERİ KABUL ETMEYECEK

Öte yandan yapılan açıklamada, İsrail’in Filistinli mahkumların yiyecek miktarını azaltması durumunda mahkumların öğünleri kabul etmeyeceklerinin de idareye bildirildiği aktarıldı. Aynı zamanda, İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik olarak yiyecek, ziyaret ve kıyafet gibi hizmetlerin yıllardır kısıtlandığı belirtildi.

‘BİR TÜR CEZALANDIRMAVE BASKI POLİTİKASI’

Bunun Filistinli tutuklulara yönelik İsrail’in yaptığı bir tür cezalandırma ve baskı politikası olduğu belirtilirken İsrail Hapishaneler İdaresi’nin Filistinli mahkumların grevlerle birlikte elde ettikleri tüm hakları kasten geri aldığı da aktarıldı. İsrail hapishanelerinde toplamda 481’i İsrail’in işgali altında olan Doğu Kudüs’ten olmak üzere 300’ü çocuktan ve 57’si kadından oluşan 500 Filistinli mahkum bulunduğu öğrenildi.