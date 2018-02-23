Altın fiyatlarında dalgalı ilerleyiş yeni günde de devam ediyor. Son günlerde yükselişi ve düşüşü belli olmayan altın fiyatlarında dengeler yine değişti. Son zamanlarının yükselişini en sert şekilde yaşayan çeyrek altın fiyatları yeni günde yerini düşüşe bırakırken gram altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, yeni günde altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte detaylar…

23 Şubat 2018 haftanın son günü olan Cuma gününde altın fiyatlarında dengeler yine değişti. Son günlerinin en sert yükselişini yaşayan ve uzun bir süre yükselişini sürdüren çeyrek altın fiyatlarında ibre tam tersine döndü ve yeni günde çeyrek altın fiyatları düşüşe geçti. Bir yükselen bir düşen gram altın fiyatlarında ise yeni günde yükseliş görüldü ve yatırımcısına kazandırmaya başladı. Peki, altın fiyatlarında genel anlamda nasıl bir ilerleyiş görüldü. İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN 264 LİRA

23 Şubat 2018 Cuma gününde çeyrek altın fiyatları güne 264,62 lirayla başlıyor. Gram altın güne yükselişle başlarken 162,17 lirayla alıcısını bulmaya başladığı görülüyor. Tam altın 1.055 lirayla haftanın son gününe giriş yaparken yarım altın fiyatları da bu düşüşe katılıyor ve 529,25 lirayla işlem görmeye başlıyor. 22 ayar bilezik fiyatları 147,60 lirayla düşüşe dahil olurken beşli altın 5.260 liradan vitrinlerdeki yerini buluyor. Cumhuriyet altını 1.082 lira ve ons altın 1.332 lirayla alıcısını bulmaya başlıyor.