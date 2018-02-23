Vücudumuzda taş oluşumu sadece böbrekte veya safra kesesinde görülen bir olay değildir. Herkes tarafından çok bilinen bir olay olmasa da gözlerde de görülebilen taş gözde batma, yanma ve kaşıntıyla kendini belli eder. İşte göz taşı oluşumunun belirtileri ve tedavisi…

Vücudumuzda en sık safra kesesi ve böbreklerde oluşan taşın gözlerimizde de görülebildiğini biliyor muydunuz? Evet, vücutta taş denildiğinde ilk akla gelen böbrek veya safra kesesi olsa da taş gözlerimizde de oluşabiliyor. Özellikle gözlerde yanma, batma ve kaşıntı ile kendini belli eden bu durum her 10 kişiden 1’inde görülebiliyor.

GÖZ TAŞI NEDİR?

Göz taşı, her yaşta görülebildiği gibi ilerleyen yaşlarda daha sık görülebilmektedir. Tıpta adı, ‘Konkresyon’ olan bu rahatsızlık genel olarak lökosit ve kalsiyum içermektedir. En sık olarak, beslenmesi ve uykusu düzensiz olan kişilerde görülen bu durum sigara ve alkol tüketimi fazla olan kişilerde, su ve meyve tüketimi yetersiz olan kişilerde, şeker hastalığı olan kişilerde, kronik göz enfeksiyonu olan kişilerde, göz iltihabı rahatsızlığı olan kişilerde, trahom hastalarında, kişinin göz kapağı yağ bezelerinin iyi çalışmadığı kişilerde görülmektedir. Bu rahatsızlık, gözde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, yabancı cisim hissi, göz kapaklarında şişlik olarak kendini göstermektedir.

GÖZ TAŞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Göz taşı tedavisi için en sık kullanılan tedavi yöntemi suni gözyaşı tedavisidir. Fakat uygulanan suni gözyaşı tedavisinin hastalar üzerinde uzun süreli etkisi bulunmadığı şikayetlerinin fazla olduğu ve bu tedaviyi gören kişilerin bundan yakındığı belirlendi. Bu tür şikayetler geldiğinde hastaların detaylı bir şekilde muayene olması ve gözünün iç kısmındaki taşların temizlenerek hastaya uygun göz damlaları ile tedavinin tamamlanması gerekmektedir. Hastanın tedavi edilmemesi durumunda gözlerdeki taşlardan dolayı ortaya çıkan yanma, kızarıklık, batma ve kaşıntı hissinin yeniden yaşanmaya başlayabileceği ve bu hastalığın kronik bir hal alabileceği belirtiliyor. Öte yandan göz içindeki temizlenmeyen taş göz dokusunda oluşacak kronik tahriş ile enfeksiyona zemin hazırlamaktadır ve bu durum kornea çizikleri gibi ciddi hasarlara yol açabilmektedir.