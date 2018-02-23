Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çiftçilerle bir araya gelmiş ve müjdeli haberi de vermişti. Erdoğan’ın açıkladığı çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başlayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çiftçilerle bir araya geldiği toplantıda açıkladığı mazot ve gübre destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlayacağını duyurdu.

TOPLAM 2,5 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıklamasında, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından ödeneceğini söyledi. Bugün itibari ile Mazot ve gübre desteklerini üreticilere yatırmaya başlayacaklarını söyleyen Fakıbaba, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ödeme yapılacağını söyledi.

ÖDEMELER SAAT 18:00'DE BAŞLAYACAK

Fakıbaba, Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00 itibari ile hesaplara yatırılmaya başlayacağını belirtti. Ödemeler, gelen icmaller ile TC kimlik numaralarına göre sırası ile çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Fakıbaba açıklamasının devamında, yapılacak olan yaklaşık 2,5 milyar lira destekleme ile birlikte 2018 yılının ilk gününden bu yana çiftçilere yapılan destek ödemesinin 4 milyar liraya ulaşacağını söyledi. 2018 yılı için 14,5 milyar lira destekleme bütçesi ayrıldığını söyleyen Fakıbaba, bu ödeme ile ayrılan bütçenin yüzde 28’inin ödenmiş olacağını söyledi.