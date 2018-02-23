Show Tv’nin Fenomen yarışması Gelin Evi 28 Şubat Haftanın finali bugün ekrana geldi. Duygu Hanım, haftanın finali bölümünde rakibi olan gelinleri evinde ağırladı. Peki, Show Tv Gelin Evi 23 Şubat Haftanın Finalinde Kim Ödülü Kazandı? Duygu Hanımın ikramları ve evi hangi eleştirileri aldı? İşte, Gelin Evi 28 Şubat Birincisi…

Gelin Evi 23 Şubat 2018 Birincisi herkes tarafından merak ediliyor. Bugün Duygu Hanımın evinde yapılacak olan haftanın finalinde birinci olan yarışmacı, altınların sahibi olacak. Kazanamayan diğer 4 gelin ise teselli altınlarını alacak. Peki, Show Tv Gelin Evi 23 Şubat Haftanın Finalinde Kim Ödülü Kazandı? Bugün Gelin Evi 23 Şubat 2018 Haftanın finalinde kim birinci oldu. İşte Gelin Evi 23 Şubat 2018 Duygu Hanımın evinde yaşananlar…

GELİN EVİ 23 ŞUBAT 2018 DUYGU HANIMIN EVİNDE NELER OLDU?

Gelin Evi 23 Şubat 2018 günü, hafta boyunca gittiği her evde detaylara takılan gelin Duygu Hanım yarıştı. Duygu Hanımın mobilyaları ve tercih ettiği renkler diğer gelinler tarafından çok eleştirildi ve uyumlu bulunmadı. Bütün eleştirilere rağmen Çeyizi çok beğenilen duygu Hanım, daha sonra misafirlerini ikram Masasına aldı. İkram masasında da gelinler uyumsuzluktan dem vurdu. Duygu Hanımın ikramları ise beğenildi.

GELİN EVİ 23 ŞUBAT 2018 BİRİNCİSİ

Bugün en çok merak edilen ise Show Tv Gelin Evi 23 Şubat Haftanın Finalinde Kim Ödülü Kazandı sorusu oldu. Biraz sonra bu soru yanıt bulacak ve biz de sizlerle buradan paylaşacağız.