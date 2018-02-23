TV8 Yemekteyiz 23 Şubat 2018 Haftanın Finalinde kim birinci oldu sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Olaylarla geçen bir haftanın ardından haftanın finali bölümünde de olaylar çıkıyor. Puan durumunun ve birincinin açıklanması sırasında çıkan tartışma sonucu Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovuyor. Peki, Yemekteyiz 125. Bölüm Haftanın Finalinde Kim Kazandı? TV8 Yemekteyiz 23 Şubat 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

TV8’de izlenme rekorları kıran yarışma Yemekteyiz haftanın finali bölümü merakla bekleniyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir yarışmacı en yüksek puanı alarak birinci olacak ve 10 Bin TL ödülün de sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz 125. Bölüm Haftanın Finalinde neler yaşandı? TV8 Yemekteyiz 23 Şubat 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

YEMEKTEYİZ 23 ŞUBAT 2018 FİLİZ HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Haftanın son günü yarışan Filiz Hanımın ilk ikramı düğün çorbası oldu. Dağhan bey de aynı çorbayı yapmış, ancak yarışmacılar beğenmemişti. Filiz Hanımın çorbası ise yarışmacılardan tam not aldı. Filiz Hanımın ara sıcak ikramı ise tartışmalara neden oldu. Zeytin yağlı kerevizin ara sıcak olmadığı iddia edildi. Metin bey kerevizi çok beğendi. Filiz Hanım misafirlerine ana yemek olarak Çökertme kebabı ve bulgur pilavı ikram etti. Yemeğin içerisinde kıl çıktığını ve ağzına geldiğini iddia eden Dağhan bey masadan kalktı. Dağhan beyin bu davranışı şov olarak yorumlandı. Filiz hanım tatlı olarak ise kadayıf tercih etti. Kolay bulunsa da tatlı beğenildi.

YEMEKTEYİZ 23 ŞUBAT 2018 FİLİZ HANIMIN PUANI

Filiz Hanıma bugün Bilgin Hanım 2, Sinem Hanım 3, Dağhan bey 1 ve Metin bey ise 9 puan verdi. Filiz Hanım günü 15 puanla tamamladı.

YEMEKTEYİZ 23 ŞUBAT 2018 BİRİNCİSİ

Yemekteyiz haftanın finali bölümü diğer haftalara oranla çok gergin geçti. Yemekteyiz sunucusu Onur bey, adaletsiz puanlamalar ve verilen 1 – 2 puanlar için tepki gösterdi. Gerginliklerin gölgesinde yapılan TV8 Yemekteyiz 23 Şubat 2018 Haftanın Finalinde Bilgin Hanım birinci oldu.