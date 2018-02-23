Dün Afrin’e girmeye çalışan terör konvoyunu vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, konvoyun vurulma anının videosunu Youtube’den paylaşmış ancak Youtube bu videoyu erişime kapatmıştı. Videonun erişime kapatılmasının yanlışlıkla olduğu açıklaması yapıldı.

Afrin’de Zeytin Dalı operasyonu devam ederken dün bölgeye girmeye çalışan terör örgütüne ait konvoy TSK tarafından vurulmuş ve konvoyun vurulma anı TSK tarafından Youtube yüklenmişti. Fakat Youtube yüklenen konvoyun vurulma anları erişime kapatıldı. Akıllara Youtube’nin TSK2nın konvoyu vurduğu anlara ait olan görüntüleri sildiği düşünceleri gelirken TSK, bu görüntüleri direkt olarak resmi Twitter hesabından paylaştı.

‘YANLIŞLIKLA KALDIRILMIŞ

Yotube’den silindiği düşünülen video tekrardan erişime açılırken gelen açıklamada görüntülerin yanlışlıkla kaldırıldığı belirtildi. TSK’nın terör örgütüne ait konvoyu vurduğu anlarına ait videoya bakmak isteyen kullanıcılar Yotube’ye girdiğinde ‘Bu video şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız eden içeriğe ilişkin politikaları ihlal ettiği için kaldırıldı’ yazısıyla karşılaştı. Videonun daha sonra yeniden erişime açıldığı görüldü.

TSK TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Dün görüntüleri Yotube’den yayınlayan TSK, videonun kaldırılmasının ardından bugün terör örgütüne ait konvoyun Afrin’e girdiği anlarda TSK tarafından vurulduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Video, ‘Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulması – 22 Şubat 2018’ notuyla paylaşıldı. Youtube’den gelen resmi açıklamada, TSK’nın terör örgütü konvoyunu vurduğu videonun yanlışlıkla kaldırıldığı kamuoyuna duyuruldu.