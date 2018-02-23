Konya’da geride bıraktığımız Temmuz ayında kendisini aldattığı ve şiddet gösterdiği iddia edilen kadına kayınpederi ve kayın validesi sahip çıktı. Oğullarının suçlu olduğunu ve gelinlerini aldattığını söyleyen anne baba ‘Şikayetçi değiliz’ diyerek gelinlerini savundu. İşte detaylar…

Olay, 1 Temmuz 2017 yılında Konya Beyşehir ilçesinde kendisini aldattığını ve dövdüğünü iddia ettiği kocasını bıçaklayarak öldüren Sevim Yıldırım isimli gen kadın mahkeme tarafından verilen kararla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karı koca arasında çıkan tartışma sonucunda karısı tarafından bıçaklanarak ölen Ali Hüyük’ün anne ve babası oğlumuz gelinimizi aldattı ve dövdü diyerek gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Olayın iç yüzünden ise şok eden gerçekler çıktı.

BAŞKA BİR KADINLA İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ

Alınan bilgilere göre, Sevim Yıldırım isimli genç kadın kocası Ali Hüyük’ün İzel isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia etti. Kocasının bu kadına ev tuttuğunu ve burada birlikte yaşamaya başladıklarını iddia eden genç kadın olayı öğrendikten sonra kocasıyla kavga etmeye başladı. Bunun yanında karı kocanın kavgasına dahil olan üçüncü isim İzel’in birkaç defa Sevim Yıldırım’ı dövdüğü iddia edildi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Alınan bir diğer bilgilere göre, kocasının kendisini aldattığını öğrenen Sevim Yıldırım, çocuğuyla birlikte bir evde yaşamaya başladı. Bir gün çocuğunun hastalanması üzerine kocasının sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve giderek yardım istedi ancak çift arasında burada da kavga çıktı. Kavga anında İzel isimli kadının başka bir odada olduğu ve karı koca arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Sevim Yıldırım’ın masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak kocası Ali Hüyük’ün göğsüne sapladığı öğrenildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ola yerinde hayatını kaybeden genç adamın cesedi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından incelendi. Olay sonrası gözaltına alınan Sevim Yıldırım’ın cinayeti istemeden işlediğini ve amacının öldürmek değil yalnızca kendiniz korumak olduğunu söylediği öğrenildi.

KAYNANA VE KAYINPEDER’DEN GELİNE DESTEK

Genç kadına 15 yıl hapse mahkum edilirken, kayınpeder ve kaynana, oğlu ve gelinlerinin 5 yıllık evli olduğunu ve evliliklerinde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Oğullarının hayatına başka bir kadın girmesiyle çok değiştiğini söyleyen anne-baba, hayatına giren İzel isimli kadının oğullarını kışkırttığını ve hem kendilerine hem de karısına şiddet uygulamaya başladığını söyledi. Gelinlerinden şikayetçi olmayan kayınpeder ve kaynana gelinlerinin oğullarına çok aşık olduğunu ve ona isteyerek zarar vereceğini düşünmediklerini söyledi.