Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde asansörde sıkıştırdığı 25 yaşındaki kadını öpmeye kalkan 55 yaşındaki meclis çalışanına verilen ceza belli oldu. Tacizci Meclis çalışanı hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda maaşından para kesme cezası verildiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan skandal olayda, iddiaya göre 55 yaşındaki meclis çalışanı A.E, 25 yaşındaki başka bir çalışan E.U.’yu asansörde öpmeye kalkıştı. Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından hakkında idari soruşturma başlatılan A.E.’ye maaşından para kesme cezası verildi. İddiaya göre, genç kadın iş yerinde uygulanan mobbing nedeniyle hakkındaki adli soruşturma devam eden A.E.’den şikayetini geri aldı.

ASANSÖRDE KARŞILAŞIP TACİZ ETTİ

İddiaya göre olay geçtiğimiz yıl TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E.’nin sözleşmeli memur E.U. ile asansörde karşılaşması ile meydana geldi. A.E’nin genç kadına asansörde önce sözlü tacizde bulunduğu, ardından da sıkıştırıp öpmeye kalktığı öne sürüldü. Genç kadın asansörün kapısı açılınca kendisini dışarı attı ve surumu çalıştığı birimin yetkilisine bildirdi.

MOBBİN UYGULANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yaşanan skandal olayın ardından yeri değiştirilen A.E. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Savcılığa da şikayette bulunan genç kadının şikayeti üzerine adli soruşturma da başlatılırken, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle şikayetini geri aldı. Tamamlanan idari soruşturma sonucunda A.E.’ye maaşından para kesme cezası verildiği ve görevden alınmadığı da öğrenildi.