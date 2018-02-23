Sakarya Adapazarı ilçesinde fırıncılık yaptığı öğrenilen E.K isimli bir şahsın henüz bilinmeyen bir sebeple bir dershaneyi basarak 8 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Özel harekat polislerinin çalışmaları sonucunda saldırganın kimseye zarar vermeden yakalandığı öğrenildi.

Olay, Sakarya Adapazarı ilçesinde özel bir dershanede yaşandı. Alınan bilgilere göre, fırıncılık yaptığı öğrenilen E.K isimli şahsın özel bir dershaneye girerek henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde 8 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen saldırganın ve elindeki ruhsatlı silahıyla dershaneyi bastığı öğrenildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen saldırganın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

8 KİŞİYİ SİLAHLA REHİN ALDI

oOlayla ilgili alınan diğer bilgilere göre, Sakarya Adapazarı ilçesinde fırıncı olduğu öğrenilen E.K isimli bir şahsın özel bir dershaneye girerek henüz neden belirlenemeyen bir şekilde elindeki ruhsatlı olduğu belirlenen bir silahla 8 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. 50 yaşında olduğu öğrenilen ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu belirlenen şahsın özel dershane içindeki dil okulu sınıfına girerek burada 8 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan şahsın dershaneye giriş amacının belirlenemediği öğrenilirken olay yerine intikal eden özel harekat polislerini gören saldırganın havaya 5-6 el ateş ettiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden özel harekat polislerinin yaptıkları operasyon sonucunda saldırganı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLI İNCELEME

İlçede büyük korku ve panik yaşatan silahlı saldırgan olayı sonrasında özel harekat polsileri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahsın emniyete götürüldüğü ve sorgusunun devam ettiği öğrenilirken olayda ölen veya yaralanan olmadığı bilgisi alındı. Olayın ardından saldırganın girdiği ve 8 kişiyi rehin aldığı dershaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri panik anlarının yaşandığı koridor ve sınıfta detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.