Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında sıfır noktasına tank sevkiyatının sürdüğü ve yeni tankların sınıra ulaştığı öğrenildi. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK, YPG, PYD ve DEAŞ’a yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında sınıra yapılan tank sevkiyatı devam ederken bugün akşam saatlerinde 5 yeni tankın daha Hatay Kırıkhan’a giriş yaptığı öğrenildi.

5 YENİ TANK DAHA SINIRDA

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve tüm hızıyla devam eden Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ederken sıfır noktasına tank sevkiyatlarının da devam ettiği öğrenildi. Bugün akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 yeni tankın daha giriş yaptığı öğrenildi.

TANKLAR GÜVENLİ ŞEKİLDE BİRLİKLERİNE ULAŞTI

Hatay Kırıkhan’a gelen tankların bölgedeki askerlerin yoğun güvenlik önlemleri altında askeri konvoyla gelen tankların birliklerine güvenli bir şekilde ulaştığı öğrenildi. Sınır noktasında askeri hareketliliğin devam ettiği öğrenildi.

BÖLGEDEKİ KÖYLER TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİYOR

Afrin bölgesindeki birçok köyün TSK ve ÖSO birliklerinin ortak operasyonları sonucunda terör örgütlerinden temizlendiği öğrenildi. Bölge halkının güven ve refahının sağlanması için sürdürülen operasyonlar kapsamında Afrin kentinde yaklaşık 10 köyün terör örgütlerinin elinden tamamen alındığı öğrenilirken bölge halkının da temizlenen yerleşim yerlerindeki evlerine güvenli bir şekilde geri döndüğü belirtilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bu açıklamanın yanında bölge halkının gerekli olan insani ihtiyaçlarının da TSK tarafından sağlandığı belirtildi.