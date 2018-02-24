İstanbul Arnavutköy’de yabancı uyruklu olan genç bir çifti vahşice öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı verdiği ifadesinde, ‘Eşimi Arap bir iş adamıyla muta nikahıyla evlendireceklerdi, bende öldürdüm’ dedi.

Olay, İstanbul Arnavutköy’de meydana geldi. Yol kenarında vahşice öldürülmüş şekilde cesetleri bulunan yabancı uyruklu genç çiftin cinayetinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Alınan bilgilere göre, işlediği cinayeti itiraf eden Suriyeli İmadeddin E.’nin verdiği ifadede şok eden iddialar öne sürdüğü belirtildi.

ÇEKİÇLE DARP EDİP BOĞARAK YOL KENARINA ATMIŞ

Polis tarafından gözaltına alınan Suriyeli İmadeddin E.’nin öldürülen yabancı uyruklu Bachr ile Kırıdı cinayetini itiraf ettiği öğrenildi. Çiftin yalnızca emlakçılık yapmadığını öne süren zanlı şahısların Arap turistlere muta nikahı kıydığını ve kendi karısına da Arap bir iş adamıyla muta nikahı kıyacaklarını bu yüzden onları öldürdüğünü söyledi. Polis verdiği ifadesinde, genç çifti önce çekiçle darp ettiğini söyleyen İmadeddin E., daha sonra boğarak öldürdüğü çifti Arnavutköy’de bir yol kenarına bıraktığını söyledi. Polis ekipleri İmadeddin E.’yi emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı adliyeye sevk ederken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MUTA NİKAHI NEDİR?

Muta nikahı, Şii mezheplerde kıyılan bir nikahtır. Bu nikah için erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşır. Muta nikahında evlilik süresinin en az cinsel birliktelik kadar kısa sürebildiği en fazla da 99 yıla kadar çıktığı belirtiliyor. Aynı zamanda Şii mezhebinde kıyılan bu nikahta evlenen erkeğin muta nikahı kıydığı kadınla daha sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirerek sürekli olarak eş olabildiği belirtiliyor.