Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki araca çarptı. Feci kazada, karşıdan gelen aracın sürücüsü üniversiteli Yaren hayatını kaybederken, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise ağır yaralandı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı- Dudullu Yolu mezarlık yolunda dün gece meydana gelen kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kaza, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldi. Karşı yöne geçem araç, iki araca çarptı. Feci kazada karşı yönden gelen aracın sürücüsü Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ü. B. Ç. ise ağır yaralandı. Çok sayıda araçta da hasar meydana geldiği öğrenildi.

GENÇ ÜNİVERSİTELİNİN ARACININ MOTORU YERİNDEN ÇIKTI

Kazada, Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araç, çarpmanın etkisi ile direğe çarparak durdu. Genç kadının hayatını kaybettiği kazada, aracının motorunun yerinden fırlaması da çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazaya karışan diğer araçta yaralı olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Ü.B.Ç., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Büyükölmez’in arkadaşları ise aracın başında gözyaşlarına boğuldu.