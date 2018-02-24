Adıyaman'da 2 sağlık çalışanı hakkında, gittikleri bir taziye evinde yakılan Kürtçe ağıtla alay ettikleri ve çektikleri videoyu da sosyal medya hesaplarında yayınladıkları gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. Sağlık çalışanlarının videosuna sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermişti.

Adıyaman'da bir taziye evine giden iki sağlık çalışanı, burada yakılan Kürtçe ağıtla alay ederek bunu videoya kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere, sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi.

"BU DA BÖLÜCÜLÜĞÜN BAŞKA ŞEKLİ"

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu, sağlık çalışanlarının bu davranışının bölücülüğün başka bir şekli olduğunu söyledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da bu görüntülere tepkisini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI JET HIZI İLE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Skandal videonun sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı personel ile ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları Adlı Video"nun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçildiği ve olayın Adıyaman'da gerçekleştiğinin belirlendiği belirtildi. Bakanlığın olaydan hemen sonra İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli talimatları verdiğinin belirtildiği açıklamada, paylaşımda bulunan iki sağlık personeli hakkında, Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca iki sağlık personeli hakkında 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığına da açıklamada yer verildi.