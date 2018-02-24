﻿ Son Dakika! Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu Nasıl?

Son Dakika! Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu Nasıl?

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Avusturalya’da yaptığı antrenman sırasında kaza geçirdi. Kaza geçiren Sofuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak antrenmana çıkmak istediği öğrenildi. İşte detaylar…

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika! Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika! Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu Nasıl? Tarih: 2018-02-24 Saat: 13:27:23
Güncelleme : 2018-02-24 13:27:23

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Avusturalya’da yaptığı antrenman sırasında kaza geçirdi.  Kaza geçiren Sofuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak antrenmana çıkmak istediği öğrenildi. İşte detaylar…

Türkiye’yi Motosiklet yarışında temsil eden Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda Avusturalya’nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışı öncesinde yapılan antrenmanlar sırasında kaza geçirdi. Milli Motosikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası yaptığı açıklamada, yarın yapılacak olan antrenmanlara çıkmak istediğini söylediği öğrenildi. 

SOL AYAĞINDA BÜYÜK BİR DELİK VAR

Kaza sonrasında sağ kolundan yaralandığı öğrenilen ve sol ayağında büyük bir delik olduğu öğrenilen Sofuoğlu’nun buna rağmen sıralama turlarına katıldığı öğrenildi. Yaralı olan ve sıralama turlarına katılan Milli Motosikletçinin 1.33.540’lık tur zamanıyla 3. sırada yer aldığı öğrenildi. Geçirdiği kazaya rağmen antrenmanlara çıkmak istediğini söyleyen Sofuoğlu Avusturalya’da gerçekleştirilecek olan yarışlara çıkmak istediğini de söyledi. Kaza sonrası yaptığı açıklamada, zor nefes aldığını ve bir an leğen kemiğinin kırıldığını sandığını söylerken daha sonra vücudunda yanıklar olduğunu fark ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. Yılına girerken bu yarışlara katılarak 6. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Bugüne kadar toplamda 124 yarışa çıkan Sofuoğlu, 85 kez podyum görmüş ve 43 kez ilk sırada yer almıştır.

 

Kenan Sofuoğlu Kaza Milli motorsikletçi Avusturalya Antrenman Sağlık durumu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!