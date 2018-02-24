Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Avusturalya’da yaptığı antrenman sırasında kaza geçirdi. Kaza geçiren Sofuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak antrenmana çıkmak istediği öğrenildi. İşte detaylar…

Türkiye’yi Motosiklet yarışında temsil eden Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda Avusturalya’nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışı öncesinde yapılan antrenmanlar sırasında kaza geçirdi. Milli Motosikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası yaptığı açıklamada, yarın yapılacak olan antrenmanlara çıkmak istediğini söylediği öğrenildi.

SOL AYAĞINDA BÜYÜK BİR DELİK VAR

Kaza sonrasında sağ kolundan yaralandığı öğrenilen ve sol ayağında büyük bir delik olduğu öğrenilen Sofuoğlu’nun buna rağmen sıralama turlarına katıldığı öğrenildi. Yaralı olan ve sıralama turlarına katılan Milli Motosikletçinin 1.33.540’lık tur zamanıyla 3. sırada yer aldığı öğrenildi. Geçirdiği kazaya rağmen antrenmanlara çıkmak istediğini söyleyen Sofuoğlu Avusturalya’da gerçekleştirilecek olan yarışlara çıkmak istediğini de söyledi. Kaza sonrası yaptığı açıklamada, zor nefes aldığını ve bir an leğen kemiğinin kırıldığını sandığını söylerken daha sonra vücudunda yanıklar olduğunu fark ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. Yılına girerken bu yarışlara katılarak 6. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Bugüne kadar toplamda 124 yarışa çıkan Sofuoğlu, 85 kez podyum görmüş ve 43 kez ilk sırada yer almıştır.