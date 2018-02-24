Meteoroloji, dün yaptığı hava durumu tahminlerini bugün değiştirdi. Türkiye’ye 28 Şubat gününden itibaren gelmesi beklenen ve kar yağışına neden olacak olan Sibirya soğuklarının İstanbul’u teğet geçeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, gelecek hafta sonu itibari ile Avrupa’yı donduracak, Türkiye’yi de etkisi altına alacak olan Sibirya soğuklarının İstanbul’u teğet geçeceğini açıkladı. Kar bekleyen İstanbullulara da kötü haber geldi. Akdeniz’den gelen sıcak hava etkisi nedeniyle İstanbul yine kar göremeyecek. İşte, Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminleri…

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Kar bekleyen Türkiye, bunun yerine yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sistem, özellikle Marmara bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, yağışlı sistemin, Pazar günü akşam saatlerinden itibaren doğuya hareket edeceğini ve Pazartesi günü ise yeni bir sistemin ülkemizde etkili olmaya başlayacağını söyledi. Güneş açıklamasının devamında, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini ve önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Ayrıca dün yapılan açıklamanın aksine Güneş, Sibirya soğuklarının Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk havaya neden olmasının beklendiğini, ancak bunun Türkiye’ye etkisinin olmayacağını söyledi.

KAR SADECE YÜKSEK RAKIMLI YERLERDE ETKİLİ OLACAK

Avrupa’nın büyük bölümü bu hafta kar yağışının etkisi altına girecek, hatta kar kalınlığı da 50-100 santime ulaşacak. Ülkemizde ise bu sistem sadece Trakya bölgesinde bin 200 metrenin üzerindeki yerleri etkileyecek ve buralarda kar yağışı görülecek.