Sosyal medyadan verdiği kötü haberlerle adı 'felaket tellalı' olarak bilinen ünlü şarkıcı Onur Akay, yine bir kötü haber verdi. Stadyumları inleten, 'Bir Bir Biri Birilerine' eseriyle tanınan Devlet Sanatçısı Türkay Altay hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk halk müziğinin ünlü ismi ve Devlet Sanatçısı Türkay Altay'ın vefat ettiği haberini Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından verdi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM BESTELERİNİ YORUMLADI

Türkiye’de başta merhum Osman Yağmurdereli olmak üzere Bülent Ersoy’un da aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim Devlet Sanatçısı Türkay Altay'ın bestelerini yorumladı. Ünlü sanatçı Onur Akay, Altay'ın ölüm haberini Instagram adresinden vererek, cenaze bilgilerini de paylaştı. Akay, 'Bir Bir Biri Birilerine' gibi bir çok dillere pelesenk olan şarkısı ile tanınan sanatçının hem Kıbrıs Türk halk müziğine hem de Türkiye’de müziğe büyük önem verdiğini söyledi. Akay, Altay'ın dün gece saat 04.00 sularında hayatını kaybettiğini, cenazesinin ise bugün Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

TÜRKAY ALTAY KİMDİR?

Hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta Bir Bir Biri Birilerine' gibi çok sayıda tanınmış eserin bestecisi olan Devlet Sanatçısı Türkay Altay, Mağusa Belediye Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini uzun yıllar boyunca yapmıştır. KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın da uzun yıllar boyu sanat danışmanlığını yapan Altay, Kıbrıs ve Türkiye'de Kıbrıs Türk halk müziğine uzun yıllar emek vermişti.