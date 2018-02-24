AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada asker kıyafeti giyen ve başına bordo bere takan minik bir kızı yanına çağırdı ve onunla sohbet etti. O sırada heyecandan küçük kız gözyaşlarına hakim olamazken kongreye katılanlar ise duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar…

AK Parti’nin Kahramanmaraş’ta düzenlenen İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede konuşma yaptığı esnada asker kıyafeti giyen ve bordo bere takan bir küçük kızı gördü ve ardından da onu kürsünün olduğu yere yanına çağırdı. Kürsüde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan minik kız ile sohbet ederken, heyecanlanan küçük kız gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Küçük kızın ağlaması ise kongrede duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

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Daha sonra ise minik kızın ailesinin tekrardan yanına gönderilmesinin ardından konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de Zeytin Dalı operasyonunun başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi ve operasyonda şuana kadar toplamda 1931 PYD/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Afrin’in merkezine de yakın zamanda girileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan sonra da Münbiç ve Fırat’ın doğusuna gidileceğini ve buralarında güvenli hale gelmesi için teröristlerden temizleneceğini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin sivilleri vurduğuna yönelik iddiaları da sert bir dille yalanlayan Erdoğan, Türkiye’nin kanında böyle bir şeyin olmadığını ama bu haberi çıkartanların kanında böyle bir şeyin olduğunu söyledi.