Mardin’de 3 gün 3 gece düğün yapmayı planlayan çiftin düğünleri kanlı bitti. Düğünün ikinci gününde gelinin kuaförde olduğu sıralarda damadın silahla kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Mardin Kızıltepe ilçesinde 3 gün 3 gece düğün yapmayı planlayan çiftin düğünleri kanlı bitti. 26 yaşındaki damat Nesih A.’nın düğünün ikinci gününde gelinin kuaförde olduğu sıralarda kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

DÜĞÜNÜN BİRİNCİ GÜNÜ HALAY ÇEKİP EĞLENDİLER

Genç çift dünya evine girmek için adım atarken 3 gün 3 gece düğün yapmayı planlayan genç çiftin düğünleri kabusla bitti. Düğünün ilk gecesinde halay çekip doyasıya eğlenen gelin ve damat ikinci günde kabusu yaşadı. Mahallede yapılan düğünün ikinci gününde 26 yaşındaki damat Nesih A., gelinin kuaförde olduğu sıralarda baba evindeki odasına kapanarak henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde kafasına sıkarak intihar etti.

ODASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Alınan bilgilere göre, düğünün ikinci gününde gelinin kuaförde olduğu sıralarda damat Nesih A., baba evindeki odasında silahla kafasına sıkarak intihar etti. Odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren yakınları genç damadı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla kafasına ateş eden Nesih A.’nın olay yerinde öldüğünü belirlerken yakınları sinir krizine girdi. Düğün evi yas evine dönerken Nesih A.’nın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.