Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yaptığı açıklamada, ‘Sefer görev emri olanlar hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok’ demesiyle milyonlarca insan e-devlete yüklendi. Peki, sefer görev emri nedir? Sefer görev emri nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı son açıklamada, ‘Sefer görev emri olanlar hazır olsun, ama şu anda ihtiyaç yok’ demesi üzerine milyonlarca kişi e-devlet sayfasına girerek sefer görev emri olup olmadığını araştırdı.

‘HAZIR OLSUNLAR’

Kahramanmaraş’ta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında onu dinlemeye gelen kalabalıktan ‘Reis bizi Afrin’e götür’ şeklinde sloganlar yükseldi. Erdoğan’ın ‘Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok. Karar verildiği an yola revan oluruz.’ Şeklinde yaptığı konuşmasının ardından e-devlete yüklenen milyonlarca insan sefer görev emri olup olmadığına baktı.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, askerliğini yapmış olan veya tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra meydana gelen askeri ihtiyaç sonucunda tekrar askere alınması durumudur. Bu durum Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir ihtiyaç durumunda sefer görev emri olan vatandaşların hangi birliğe katılacaklarına kadar bilgilendirme yapıyor.

SEFER GÖREV EMRİ OLUP OLMADIĞI NASIL SORGULANIR?

Sefer görev emri olup olmadığı en yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat ederek sorgulanabilmektedir. Ayrıca PTT şubeleri veya e-devlet üzerinden de sorgulama yapılabilir. E-devlet üzerinden sefer görev emrini sorgulamak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama bölümünden giriş yapabilirler.