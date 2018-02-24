Zonguldak’ta karısını para karşılığında isteyen taksici arkadaşını öldüren ve daha sonra da hırsını alamayıp benzin dökerek yakan zanlı ilk ifadesinde, "Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Sezai Kıyılıoğlu'nun cesedi pompalı tüfekle öldürüldükten sonra bir bölümü benzinle yakılmış halde bulunmuştu. Taksi şoförünü öldürmekten tutuklanan 28 yaşındaki çiftçi, Veli Ermiş'in yargılanmasına başlandı. Ömür boyu hapis istemi ile yargılanan zanlı, mahkemede "Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" ifadelerini kullandı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, HIRSINI ALAMADI

Olay, Gökçebey'in Hacımusa köyü yakınlarında 20 Şubat 2017'de meydana geldi. Köyde çiftçi olan Veli Ermiş, taksi şoförü arkadaşı Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alana götürerek pompalı tüfekle öldürdü. Dere kenarına cesedi saklayan Ermiş, daha sonra da taksiyle akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldı.

BENZİN DÖKÜP CESEDİ YAKTI

Daha sonra cesede benzin döken Ermiş, arabadaki paraları da alarak evine döndü. Sabaha karşı bir minibüse binen ve kaçmaya çalışan Ermiş, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Ermiş, savcılıkta verdiği ilk ifadede Kıyılıoğlu'nun eşi Z.E.'yi taciz ettiğini ve para karşılığında eşini istediği için öldürdüğünü söyledi. Hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Ermiş’in yargılanmasına başlandı.