Kütahya’da henüz 11 yaşında olan erkek kuzenine tecavüz ettiği ortaya çıkan 19 yaşındaki sapık polisler tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkan her detayı mide bulandırdı.

Olay, Kütahya’da meydana geldi. Ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki E.G isimli erkek kuzenine tecavüz eden 19 yaşındaki Ş.N.B olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SKANDAL HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Henüz 11 yaşında olan ortaokul öğrencisi E.G isimli erkek kuzenine tecavüz ettiği ortaya çıkan 19 yaşındaki Ş.N.B polis tarafından gözaltına alınırken olayın ortaya çıkan her detayı mide bulandırdı. Alınan bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinde oturduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ş.N.B’nin kent merkezine her geldiğinde 11 yaşındaki teyze oğlu E.G’yi kendisiyle ilişkiye girmeye zorladığı belirlendi. Çocuğun iğrenç olayı korktuğundan dolayı kimseye anlatamadığı ortaya çıktı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

11 yaşında olan ve kuzeninin tecavüzüne uğrayan talihsiz çocuk hastanede tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine 19 yaşındaki Ş.N.B’de polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi alındı.

TERS İLİŞKİYE GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki E.G’nin doktorların muayenesinin ardından ters ilişkiye girdiği belirlendi. Aile şok eden gerçeği hastanede öğrenirken talihsiz çocuğun olaydan büyük bir şekilde etkilendiği ve korku içinde olduğu öğrenildi.