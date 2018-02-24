Muğla'nın Ortaca ilçesinde mezarlıkta bulunan erkek cesedinin sırrını olay yerinde bulunan bisiklet aydınlatacak. Bisikletin cesede ait olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 48 yaşındaki Ömer Akdemir isimli vatandaşın cesedi mezarlıkta bulundu. Olay yerinde bulunan ve Akdemir'e ait olduğu düşünülen bisiklet, Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

MERAZ ZİYARETİNE GELENLER BULDU

Gölbaşı Mahallesi, Burunucu mezarlığında, bugün bir yakının mezarını ziyarete gelen ve aynı mahallede oturduğu öğrenilen bir vatandaş, 48 yaşındaki Ömer Akdemir'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Akdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı.

BİSİKLET BULUNDU

Diğer yandan, olay yerinin yakınında bulunan ve Akdemir'e ait olduğu düşünülen bisiklet de Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Mezarlıkta yapılan incelemenin ardından Akdemir'in cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Akdemir’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattıkları soruşturma devam ediyor.