CHP, Kırşehir’den gelen toplu istifa haberi ile sarsıldı. Kırşehir'in Boztepe ilçesinin CHP'li Meclis üyesi Mehmet Ali Berten, beraberindeki 80 kişi ile birlikte partiden istifa etti. İstifa eden Berten ve 80 kişinin Ak Parti’ye geçtiği öğrenildi.

CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten, yanında 80 üye ile birlikte CHP’den istifa ederek Ak Parti’ye geçti. Kırşehir'de yaşanan toplu istifa depreminin ardından henüz CHP’den bir açıklama yapılmazken, AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz Berten ve beraberindekilere rozetlerini taktı.

"KENDİM VE 80 ÜYEM İSTİFA EDİYORUZ"

Mehmet Ali Berten istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi olduğunu ve Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya ile yaptıkları görüşmenin ardından CHP’den istifa kararı aldıklarını açıkladı. Beraberindeki 80 kişi ile birlikte Ak Parti’ye geçme kararını aldıklarını açıklayan Mehmet Ali Berten, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÜST DÜZEY İSİMLER KONGREYE KATILDI

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları kongresinde Berten ve 80 üyeye rozetleri takıldı. Diğer yandan düzenlenen kongreye başta AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz olmak üzere Ak Parti’den çok sayıda üst düzey isim katıldı.