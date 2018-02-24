Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin verdiği karara göre, Suriye’de yaklaşık 1 ay insani ateşkes ilan edildi. İşte detaylar…

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsveç ve BMGK Şubat ayı dönem başkanı olan Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısının sunulan oylamasını oy çokluğuyla kabul etti ve Suriye’yi insani yardım ulaştırma ve Doğu Guta’daki durumu ağır olan yaralıların tahliye edilmesi için yaklaşık 1 aylık insani ateşkes ilan edildiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kararda, Suriye'de özellikle de katliamların sürdüğü Doğu Guta'da insani yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi ve durumu aır olan hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan 'Gecikmeden' çatışmaları en az 1 ay durdurmaları talep edildi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce 3 kez reddedilen ateşkes ilanı alınan bilgilere göre, 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Daha önce Rusya Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın yaptığı açıklamalarda, ortaya çıkan Suriye'de 1 aylık insani ateşkes ilanı talebini Birleşmiş Milletler Konesi'yinin bu kararını değişiklikler yapılmadığı sürece kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

6 GÜNDE 389 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Esad rejiminin katliamlarının devam ettiği Doğu Guta'da toplamda 32 sivil hayatını kaybederken son 6 6 günde ölenlerin sayısının 389'a yükseldiği öğrenildi.

ATEŞKES KARARI ZEYTİN DALI HAREKATINI ETKİLMEYECEK

Alınan bilgilere göre, Türk yetkililerin BM tarafından alınan 1 aylık ateşkes kararının Suriye Afrin kentinde TSK ve ÖSO birliklerinin ortak operasyonlarıyla devam eden Zeytin Dalı harekatını etkilemeyeceğini duyurdu. Aynı zamanda bölgede hiçbir şekilde çatışan taraf olmadığı TSK ve ÖSO birliklerinin sadece terör örgütleri ile mücadele ettiklerinin altı yeniden çizildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini tehlike altına alan terör örgütleriyle mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ortak operasyonlarıyla hız kesmeden devam edeceği belirtilirken Birleşmiş Milletler tarafından verilen ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.