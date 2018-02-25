Antalya Alanya ilçesinde Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçında görev yapan Jandarmaları taşıyan minibüsün devrildiği ve 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Antalya Alanya’da Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçında görev yapan Jandarma personelini taşıyan minibüs maç dönüşünde devrildi. Alınan ilk bilgilere göre, kazada 22’si asker olmak üzere 23 kişi yaralandı.

DEVRİLEREK YAN YATTI

Alanyaspor veTrabzonspor karşılaşmasında görevli olan Jandarma personelini taşıyan minibüsün saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde devrilerek yan yattı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünü kaybeden minibüsün devrilerek yan yattığı ve içinde 22’si asker olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazanın ardından ilk belirlemelere göre, minibüste 22’si asker olmak üzere 23 kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralı askerlerin bazılarının vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken genel olarak sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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