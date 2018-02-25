Şubat ayına düşüşle başlayan ancak ilerleyen günlerde yükselişe geçerek uzun bir süre yüksek endekste ilerleyen altın fiyatları 25 Şubat 2018 Pazar gününde yine şaşırtmadı. Peki, altın fiyatları yeni günde alıcısını nasıl karşıladı? Altın fiyatları Pazar gününe nasıl başladı? İşte tüm detaylar…

25 Şubat 2018 Pazar günü Kapalıçarşı altın fiyatları yine şaşırtmadı. Alıcısının beklediği düşüşü yine göstermeyen altın fiyatlarında son zamanlarda genel olarak yüksek ilerleyiş gösteren çeyrek altın Pazar gününe de yüksek başladı. Sürekli değişim halinde olan ve bir düşen bir yükselen altın fiyatlarında ekonomi analistlerinin yorumlarına göre, yüksek ilerleyiş bir süre daha devam edecek ve altın alıcıları beklediği düşüşü bir süre daha göremeyecek. İşte 25 Şubat 2018 güncel altın fiyatları ve tüm detayları…

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA

25 Şubat 2018 hafta sonunun son günü olan Pazar gününde çeyrek altın 264,97 lirayla güne yine yüksek başladı. Altın piyasasında dalgalanma devam ederken gram altın 162,06 lirayla alıcısını karşıladı. Cumhuriyet altını 1.085 lirayla güne yüksek bir başlangıç yaptı. Yarım altın 529,95 lira, tam altın ise 1.056 lirayla işlem görmeye başlıyor. 22 ayar bilezik 147,80 liradan vitrinlerdeki yerini bulurken ons altın 1.329 lirayla güne başlangıç yaptı. Beşli altın ise 5.267 liradan Pazar gününe başlangıç yapan altın çeşitleri arasında yer aldı.