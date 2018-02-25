Suriye Lideri Esad'ın YPG/PKK ile yaptığı kanlı ortaklığın ardından Afrin’e girme hevesi, Mehmetçik'in sert tepkisiyle yarım kalmıştı. Bugün ortaya bomba bir iddia daha atıldı. Esad rejiminin yeni hedefinin Menbiç olduğu öne sürüldü. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de operasyonların tamamlanmasının ardından rotanın Menbiç’e çevrileceğini açıklamıştı.

Suriye Rejimi, Afrin’e girme konusunda Mehmetçik’in müdahalesi ile büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Hevesi yarım kalan Esad’ın bir sonraki rotasının ise Menbiç olduğu öne sürüldü. İsminin açıklanmasını istemeyen rejim güçleri içerisinden bir kaynak tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç gün içerisinde Suriye ordusu YPG ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Halep'in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç'e girecek. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e yaklaşık 130 kilometre mesafede bulunan Menbiç, şu anda YPG'nin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MENBİÇ’E OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Menbiç, Fırat Nehri’nin batısında yer alıyor ve 2017 yılının Ağustos ayında omurgasını YPG'nin oluşturduğu DSG tarafından DEAŞ'tan temizlenmişti. O zamandan beri Menbiç’te DSG'nin hâkimiyeti devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda Türk yetkili daha önce yaptıkları açıklamada, Afrin'deki operasyonun Menbiç'e genişletilebileceğini ve buradaki terör unsurlarının da temizlenmeden operasyonun bitmeyeceğini söylemişti.