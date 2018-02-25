Kan donduran haber bu defa ABD’den. Sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz edip öldüren cani, yaktığı cesedi çocuğun annesine taşıttı. Taşıdığı cesedin oğluna ait olduğunu bile bile sapık adama yardım eden anne, cani sevgili ve ona yardım eden oğlu tutuklandı.

ABD'nin New Mexico bölgesinde yaşanan korkunç olayda, 13 yaşındaki Jeremiah Valencia isimli çocuk annesinin sevgilisinin önce tecavüzüne uğradı ardından da öldürüldü. Çocuğun yakılan cesedi, yol kenarında bulunan bir çöp çukuruna atıldı.

AKIL ALMAZ İŞKENCELER YAPMIŞLAR

Olayda avukat olan Marco Serna’dan alınan bilgilere göre cesedin, çocuk öldükten iki ay sonra bulunduğunu söyledi. Avukat, masum çocuğun daha önce de köpek kulübesine kapatılıp aç ve susuz bırakıldığını söyleyerek, bu canilerin en ağız cezayı almaları için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

ANNESİ DE YARDIM ETMİŞ

Diğer yandan cinayetin, çocuğun annesinin bir arkadaşına oğlunun öldürüldüğünü söylemesinden sonra ortaya çıktığı ve polisin olayı soruşturmaya başladığı öğrenildi. 35 yaşındaki anne Tracy Ann Pena’nın başka bir suçtan dolayı hapiste olduğu ve erkek arkadaşı Thomas Ferguson ve erkek arkadaşının 19 yaşındaki oğlu Jordan Nunez ile birlikte bu olaydan da hüküm giydiği öğrenildi. Cani annenin ifadesinde, erkek arkadaşından korktuğunu, bu nedenle cesedi yol kenarına atmak için yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Babasına yardım eden 19 yaşındaki Jordan Nunez ise, uzun yıllar boyu babasından şiddet gördüğünü, bu olayda da babasına korktuğu için yardım ettiğini öne sürdü. Cani adam hakkında 17 ayrı suçtan dava açıldı.