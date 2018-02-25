Show TV ekranlarında yeni başlayan ve başrol oyuncuları arasında önemli isimlerin yer aldığı Yuvamdaki Düşman dizisi reytinglere yenik düştü. İstediği başarıyı yakalayamayan dizinin final yapacağı öğrenildi.

Show TV ekranlarında başlayan ve başarılı olması beklenen Yuvamdaki Düşman dizisinin ömrü sadece 6 bölüm sürebildi. Başrollerinde Nebahat Çehre gibi önemli isimlerin yer aldığı diziyi oyuncuları da kurtaramadı.

6. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Başrollerinde ünlü oyuncu Nebahat Çehre gibi oldukça usta oyuncular bulunan Yuvamdaki Düşman dizisi ekran hayatına erken veda ediyor. Başarılı olması beklenen ve güçlü kadrosu ile oyuncularıyla uzun ömürlü olması beklenen dizinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi. Dizinin konusunun izleyenler tarafından beğenildiği ancak zamanlamasının yanlış olduğu iddia edildi. Dizideki ‘Selin’ karakterinin aşırı karikatürize edilmesinin izleyiciyi rahatsız ettiği belirtilirken ev içinde oluşan karmaşık durumlarında izleyiciyi bir süre sonra diziden koparttığı fikirleri öne sürüldü.

UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI BEKLENİYORDU

Başrollerinde Nebahat Çehre, Aslı Tandoğan, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Cansu Türedi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yuvamdaki Düşman dizisinin konusu bakımından izleyenleri oldukça etkilemesi ve uzun ömürlü olması bekleniyordu. Dizinin oyuncu kadrosu oldukça başarılı olurken senaryosunda bir hata olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Bununla birlikte Show TV ekranlarının yeni başlayan bir dizisi daha finale gitmek zorunda kaldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com