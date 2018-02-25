Meteoroloji, günlerdir Trakya bölgesi için kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Sibirya soğukları ve kar ülkemize giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, İstanbul’da da karı yağacağı gün belli oldu. Peki, İstanbul’a kar ne zaman gelecek?

Edirne ve Kırklareli’nde balkanlardan gelen soğuk havanın da etkisi ile kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da Çarşamba günü karla karışı yağmur, Perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor.

VATANDAŞLAR ÖZ ÇEKİM YAPTI

Hava sıcaklığının düştüğü Edirne’de kar yağışı da başladı. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, kar yağışının başlaması ile vatandaşlar da telefonlarını alarak fotoğraf çekmeye başladı. Tarihi dokusu ile zaten şaheser gibi olan kentte, kar yağışı ile birlikte mükemmel bir manzara oluştu.

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE AZALDI

Edirne’de hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, kentte kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi. Kar yağışının etkili olduğu diğer bir kent ise Kırklareli oldu. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda yoğun kar yağışının etkili olduğu biliniyor. Yol açma çalışmaları da Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılıyor.