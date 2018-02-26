Altı fiyatları hafta sonunu geride bırakırken yine dalgalı bir seyirde gitmiş ve hareketliliğine devam etmişti. Yeni haftanın ilk gününde ise altın fiyatlarındaki hareketli gidişat devam etti. İşte 26 Şubat 2018 altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ve detayları…

Yeni haftanın ilk gününe başlangıç yapılırken 26 Şubat 2018 Kapalıçarşı altın fiyatlarında yine dalgalı bir gidişat görüldü. Çeyrek altın haftanın ilk gününe yüksek giriş yaparken gram altın hafif düşüşlerini sürdürdü. Ekonomi analistleri son değerlendirmelerinde, altın fiyatlarında ilerleyişlerin inişli çıkışlı olacağını belirtirken altın alıcıları altın fiyatlarında eski dengenin ne zaman sağlanacağını merak ediyor. Peki, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güne nasıl başlangıç yaptı? İşte tüm detaylar…

YENİ HAFTANIN AÇILIŞINDA ÇEYREK ALTIN 264 LİRA

26 Şubat 2018 Pazartesi gününde çeyrek altın 264,97 lirayla güne giriş yaptı. Gram altın yeni günde 162,46 liradan güne başlarken tam altın fiyatları 1.056 liradan güne başladı. Yarım altın ise 529,95 liradan alıcısını bulmaya başladı. Altının ons fiyatı Pazartesi gününe 1.333 lirayla girerken 22 ayar bilezik fiyatları 147,80 liradan işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını 1.085 lirayla yüksek ilerleyişini sürdürdü. Beşli altında yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe 5.267 liradan giriş yaptı.