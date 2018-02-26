

İstanbul Etiler'de bir avukata evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Avukat, "Vuruldum, vuruldum" diye bağırınca, çığlıklarını duyan doktor komşusu koşarak, avukatı kanlar içerisinde buldu.

İstanbul Etiler'de sabah saatlerinde evinin önünde bir avukata silahlı saldırı düzenlendi. Avukata ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan avukat da hastaneye kaldırıldı.

SABAH APARTMANDAN ÇIKTIĞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Bu sabah saat 08.30 sularında meydana gelen olayda, yaşadığı apartmandan dışarı çıkan Avukat Çağrı Göktaş, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan avukat Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

DOKTOR KOMŞUSU İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Çevrede bulunan bir iş yerinde çalışan Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor silah sesleri üzerine avukatın yardımına koştu. Avukat Çağrı Göktaş’ın yaralı bacağına doktor komşusu kravatla tampon yaparak ambulans çağırdı. Çağrılan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, burada tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri de apartman girişinde inceleme yaparak, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"VURULDUM, VURULDUM" DİYE BAĞIRDI

Yaralanan avukata ilk müdahaleyi yapanlardan biri olan iş yeri çalışanı Veli Demir, olaydan sonra yaptığı açıklamada, sabah dükkanı açar açmaz silah seslerini duyduğunu ve birinin 'Vuruldum vuruldum ' diye bağırması üzerine yardıma koştuğunu söyledi. Demir, avukatın saldırganı tanımadığını ve 4 kurşun isabet ettiğini söyledi.