Yılın ikinci yarısı için emeklilere müjdeli haber geldi. Temmuz ayında emeklilerin hem maaşlarına zam gelecek, hem de ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin ek ödemelerindeki artışı ise ilk 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. Memur emeklilerinin de zam + enflasyon farkı almasına kesin gözü ile bakılıyor.

Temmuz ayında yaklaşık 12 milyon emeklinin yüzü çifte zam ile gülecek. Bütün emeklilerin maaşları Temmuz ayında artacak. Ayrıca ek ödemeler de yeni zamlı maaşlar üzerinden hesaplanacak ve ek ödeme de artacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirleyecek. 2018 yılının ilk yarısında zammın yüzde 4.02 olması bekleniyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıkarmıştı. Bu durumda emeklilerin alacağı zam da artabilir. Enflasyon rakamları 3 Temmuz tarihinde kesin olarak belli olacak ve fark da açıklanacak. Aynı ay içinde emekliler hem zamlı maaşlarını alacak hem de maaşlara zam geleceği için ek ödemeleri artacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI FARK KESİN GİBİ

Temmuz ayında memur emeklileri de toplu sözleşme gereğince yüzde 3.5 zam alacak. Bu zamma aynı zamanda yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı eklenecek. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre, memur emeklilerinin yılın ilk yarısında enflasyon farkı almasına kesin gözü ile bakılıyor. Ayrıca Bağ – Kur ve SSK emeklilerinde olduğu gibi memur emeklilerinin de ek ödemelerinde artış olacak.