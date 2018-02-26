BM tarafından Cumartesi günü alınan ateşkes kararı, Suriye'de Esad rejimi tarafından delinmeye devam ediliyor. Esad, Doğu Guta’ya bu sabah yine bomba yağdırdı. Esad rejiminin bu sabah düzenlediği saldırılarda 10, son 12 saatte düzenlediği saldırılarda ise toplam 33 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) geçtiğimiz Cumartesi günü, Doğu Guta’da yaşanan insani kriz nedeniyle 1 aylık ateşkes kararı almıştı. Henüz kararın üstünden bir gün bile geçmeden, Esad ateşkesi ihlal etmeye başlamıştı. Doğu Guta’ya bombardımana devam eden Esad rejimi, ateşkes kararının hemen ardından İdlib ve Hama'ya saldırı düzenlemişti.

HAVADAN VE KARADAN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, BMGK'nin Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı almasına rağmen, henüz kararın üstünden birkaç saat bile geçmeden Esad rejimi, 8 bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenledi. Esad’ın saldırıları bugün de durmadı. Bu sabah saatlerinde Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda aynı aileden 9, toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Esad rejiminin son 12 saatte düzenlediği saldırılarda toplam 33 kişi hayatını kaybetti. Saldırlar devam ederken, bölgede dram da sürüyor. Çok sayıda hasta çocuk ve yaşlı ilaç yokluğu nedeniyle hayatını kaybediyor. Bölgede insani yardım ihtiyacı her geçen dakika artarken, Esad’ın bombardımanı yüzünden bölgeye yardım götürmek de imkansız hale geliyor.