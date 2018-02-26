İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir lisede kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen bir hademe sonucunda öğrenciler ve veliler ayağa kalkarken okul müdürünün ‘Siz de o kadar dar pantolon giymeseydiniz’ savunması büyük bir skandala yol açtı. Lisede görevli müdür ve hademe görevlerinden alındı.

Olay, İstanbul Bahçeşehir’de yer alan bir lisede meydana geldi. Lisede görevli olan temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Cinsel istismar iddiaları üzerine okul müdüründen gelen, ‘Siz de o kadar dar pantolon giymeyin’ savunması hem öğrencileri hem de velileri ayağa kaldırdı. Öğrenciler ve öğrenci velileri yaşananlara sessiz kalmadı ve protestolara başladı. Okul müdürü ve temizlik görevlisinin görevden alındığı öğrenildi.

2 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ İDDİASI

Öte yandan olayla ilgili alınan bilgilere göre, İstanbul Bahçeşehir’de yer alan bir Anadolu Lisesi’nde temizlik görevlisi olan bir şahsın okuldaki kız öğrencilere yönelik birkaç kez taciz girişiminde bulunduğu iddia edilirken geride bıraktığımız günlerde okulun koridorunda sohbet eden 2 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan kız öğrenciler yanlarına aldıkları velileri ile beraber durumu okul müdürüne bildirdi.

‘KIZ ÖĞRENCİLER ÇOK DAR GİYİNİYOR’

Öğrenciler ve öğrenci velilerinin iddiasına göre, temizlik görevlisinin istismar iddialarının ardından kendini, ‘Kız öğrenciler çok dar giyiniyor’ diyerek savunduğu bunun üzerine okul müdürünün de öğrencilerine, ‘Siz de o kadar dar giyinmeseydiniz’ dediği öğrenildi. olay üzerine okul müdürü ve temizlik görevlisi okuldaki görevlerinden alındı.