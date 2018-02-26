Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bugün doğum günü sebebiyle birçok sürpriz aldı. Erdoğan’a bir sürprizde gazetecilerden geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yaşına girdi? İşte detaylar…

Cezayir yolculuğuna çıkmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir sürpriz doğum günü pastası da gazetecilerden geldi. Gazetecilerin doğum günü jestine teşekkür eden Erdoğan, pastayı besmele ile keserek sabah saatlerinde torunuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

‘DEMEK Kİ DEDE OLMUŞUSZ’

Gazetecilerin pastalı sürpriziyle mutluluğunu dile getiren Erdoğan, torunu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Torunun kendisine ‘İyi ki doğdun dede’ dediğini söyleyen Erdoğan, ‘Demek ki dede olmuşuz’ diyerek herkesi gülümsetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇ YAŞINA GİRDİ?

Türk Siyasetçisi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gelmiştir. Bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 64 yaşına girdi. Gazetecilerin ’64 yaşında nasıl hissediyorsunuz’ sorusu karşısında ‘Sen nasıl görüyorsun’ diyen Erdoğan’ın esprili tutumu dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının kendisine yaptığı jest için teşekkürlerini sunan Erdoğan daha sonra besmele çekerek kestiği pastayı basın mensuplarına dağıttı. Erdoğan açıklamaları ve pasta kesiminin ardından Atatürk Havalimanı’ndan uçağa binerek Cezayir yolculuğuna çıktı. Erdoğan’ın Cezayir dahil olmak üzere 4 ayrı ülkeye seyahat edeceği öğrenildi.