Muğla’da bir pide salonunun işletmecisi olan 73 yaşındaki kayınpeder, aralarında tartışma çıkan oğlu ve gelinini evden aldığı av tüfeği ile kurşuna tuttu.

Olay, Muğla Fethiye ilçesinde meydana geldi. 73 yaşında olduğu öğrenilen Fahrettin H. isimli bir adamın işlettiği pideci dükkanında dehşet saçtığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, 73 yaşında Fahrettin H. ve 44 yaşındaki gelini Serpil ve 48 yaşındaki Salih H. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kayınpeder Fahrettin H.’nin evden getirdiği av tüfeği ile oğlu ve gelinini kurşun yağmuruna tuttuğu öğrenildi.

GELİN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelini ve oğluyla kavga eden yaşlı adamın av tüfeğiyle kurşun yağdırdığı gelini Serpil H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayda yaralanan Salih H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Salih H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken cinayeti işleyen Fahrettin H.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayı haber alan ve hastaneye giden aile yakınlarının hastanede gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili Muğla Fethiye Asayiş Büro ekiplerinin geniş çaplı araştırma başlattığı ve teslim olan 73 yaşındaki Fahrettin H.’nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.