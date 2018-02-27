Zonguldak'ta, bir okulda beden öğretmeni olarak çalışan 45 yaşındaki C.G. hakkında, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Tutuklu bulunan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Zonguldak'ta bir ortaokulda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak çalışan C.G, 13 yaşındaki kız öğrencisi S.Ö.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandı. Küçük çocuğun yaşadıklarını bir arkadaşına anlattığı, arkadaşının ailesinin C.G. hakkında okula şikayette bulunduğu öğrenildi. Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede C.G. hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tutuklu sanık C.G.’nin yargılanmasına başlandı. Mahkemeye tutuklu sanık C.G. ve avukatı katılırken, mağdur S.Ö. ise psikolog eşliğinde gözlem odasından duruşmaya görüntülü sistemle katıldı. Alınan ilk bilgilere göre C.G. ilk duruşmada, WhatsApp üzerinden öğrencisine attığı taciz içerikli mesajları kendisinin attığını kabul etti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Beden eğitimi öğretmeni C.G. mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Alınan bilgilere göre duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.