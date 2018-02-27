Altın fiyatlarında durulma yeni günde de görülmezken çeyrek altın ve gram altın ters gidişatta ilerlemeye devam ediyor. Çeyrek altın son günlerde yine yükselişe geçerken gram altın tam tersine bir endeksle düşüş içinde ilerliyor. İşte 27 Şubat 2018 altın fiyatları ve detayları…

27 Şubat 2018 Salı gününe başlangıç yaparken Kapalıçarşı altın fiyatlarında yine hareketli bir ilerleyiş yaşanıyor. Son günlerinin en dalgalanmalı zamanlarını yaşayan çeyrek altın yeni günde yükselişe geçerken gram altın düşüş endeksini devam ettirdi. Altın fiyatlarında genel anlamda karışık bir gidişat görülürken ekonomi analistleri fiyatların ilerleyişinde bir değişim olmayacağını ve çok büyük bir farklılık görülmeyeceğini belirtti. Peki, 27 Şubat 2018 Salı gününde çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın çeşitleri genel anlamda yeni güne nasıl başladı? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK YÜKSELDİ, GRAM DÜŞTÜ

27 Şubat 2018 Salı gününde çeyrek altın 265,50 liradan güne giriş yapıyor. Gram altın 162,37 lirayla gerileme yaşarken tam altın da 1.058 lirayla çeyrek altına katılarak yüksek endekste ilerliyor. Yarım altın fiyatları 531,01 liradan güne giriş yaparken Cumhuriyet altını fiyatları 1.087 lirayla yeni güne başlıyor. Altının ons fiyatı 1.333 liradan güne giriş yapan çeşitler arasında yer aldı. 22 ayar bilezik ise 148,098 lirayla güne başladı. Beşli altın 5.227 liradan günü açtı.