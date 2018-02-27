Pentagon’dan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD arasında Afrin’de gerilimin azaltılması için diplomatik görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti. Bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda bir diplomatik görüşmesi yok" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün dün akşam saatlerinde yaptığı Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri hakkında diplomatik görüşmelerin sürdüğüne dair açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, tarafından yalanlandı.

“BÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK”

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün iddialarına değinen Aksoy, Afrin konusunda Türkiye'nin ABD ile herhangi bir diplomatik görüşme sürecinin olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 15-16 Şubat tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu görüşmede iki ülke arasında Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceği ve bu çerçevede önceliğin Menbiç'e verileceğinin konuşulduğunu söyledi.