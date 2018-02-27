Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar adına Suriye’ye yardım taşıdığı öğrenilen kişilerin yaptıkları insani yardım karşılığında Suriyeli kadınları cinsel ilişkiye zorladıkları öne sürüldü.

Kan donduran iddialar BBC tarafından ortaya çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, Suriye’ye Birleşmiş Milletle ve diğer kuruluşlar adına insani yardım yapan kişilerin bu yardım karşılığında Suriyeli kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Bu skandalların yardım kuruluşu çalışanlarının Suriyeli kadınlardan gıda karşılığında cinsel ilişki talebinde bulunmalarıyla ortaya çıktığı ve çalışanlar arasında ortaya çıkan bilgiye göre yaşanan skandallara birçok uluslararası kuruluşun göz yumduğu iddia ediliyor.

YARDIM NOKTALARINA GİDEMİYORLAR

İddialara göre, Suriye’ye gelen yardımlarda çalışanlardan Suriyeli kadınlara karşı cinsel ilişki talebinin sıklığından dolayı birçok Suriyeli kadının yardım noktalarına gelemediği belirtildi. Gelen yardımlara rağmen Suriyeli kadınların yardım noktalarına gitmediği giderlerse çalışanların yardım karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorlanacaklarını bildikleri belirtiliyor.

SKANDAL DEVAM EDİYOR

Öte yandan alınan bilgilere göre, yaklaşık 3 yıl önce bu skandalların ortaya çıkmasına rağmen özellikle de Suriye güney bölgesinde bu tür cinsel skandalların yaşanmaya devam ettiği konusunda bir rapor hazırlandığı ve bu raporun yayınlandığı öğrenildi. Diğer yandan Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarının bu tür cinsel istismar ve taciz konularında taviz verilemeyeceğini ve bölgedeki cinsel taciz skandallarından haberdar olmadıklarını iddia ettikleri belirtti.