PKKPYD’nin eski lideri olan ve Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanarak gözaltına alınan Salih Müslim, bugün mahkemeye çıkarıldı. İşte Salih Müslim’in mahkemeye çıkarıldığı anlara ait ilk görüntüler…

Çekya’nın başkenti olan Prag’da yakalanan ve gözaltına alınan Salih Müslim bugün mahkemeye çıkarıldı. PKKPYD’nin eski lideri olan Müslim’in mahkemeye çıkarıldığı anların ilk görüntüleri de paylaşıldı.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTİYOR

Çekya Prag’da yakalanan ve gözaltına alınan Salih Müslim’in yakalanmasının hemen ardından Türkiye harekete geçti. Adalet Bakanlığı yakalanan Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi için gerekli olan çalışmalara başladığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Temennimiz Çekya bunu bize teslim eder’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

SERBEST BIRAKTILAR

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan ve gözaltına alınan Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. PKKPYD'nin eski lideri olan Salih Müslim'in Çekya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılma kararına Türkiye'den tepkiler art arda geldi. Mahkeme kararından önce TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Çekya'nın terörist başı olan Salih Müslim'i Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini ve bunun Çekya'nın bir sınavı olduğunu söyledi.

KARARA TÜRKİYE'DEN BÜYÜK TEPKİ

Çekya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, bu kararın siyasi olarak verilmiş bir karar olduğunu ve bunun Türkiye için bir geçerlilik ifade etmediğini belirtti. Bekir Bozdağ ve Mevlüt Çavuşoğlu'da verilen bu kararın geçersiz olduğunu belirtti. Kararı kabul etmediklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist başı Salih Müslim'in başka bir ğlkeye bile gitse peşinin bırakılmayacağını ve ortadan mahkeme kararları ile kırmızı bültenle arama durumunun söz konusu olduğunu söyledi.