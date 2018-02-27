Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim için Adalet Bakanlığı’ndan sert bir tepki geldi. Bakanlık, Siyasi kararlar nedeniyle tutuklama kararının çıkmadığını belirtirken kararı tanımadıklarını belirtti.

Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan ve yakalanmasının hemen ardından Türkiye’ye iadesi için harekete geçilen PKKPYD eski başkanı Salih Müslim bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Karara büyük tepki gösteren Türkiye’den kararın tanınmadığına dair bir açıklama geldi.

İLK TEPKİ BEKİR BOZDAĞ’DA GELDİ

Kararla ilgili ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Çekya’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan terörist başı Salih Müslim için verilen kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu kararın Türkiye ile Çekya ilişkilerini etkileyeceğini belirtti.

‘BİNLERCE İNSANI ÖLDÜRDÜ’

Karara tepki gösteren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim’in binlerce insanı öldüren bir terör örgütü kurucusu olduğunu söyleyerek Çekya’nın bu kararı vermesiyle terör örgütünün yanında olduğunu gösterdiği aktardı.

ADALET BAKANLIĞI’DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yakalanan Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi için harekete geçen Adalet Bakanlığı da verilen karara tepki gösterdi. Adalet Bakanı Gül, tutuklama kararının siyasi gerekçeler sebebiyle çıkmadığını ancak Türkiye’nin bu kararın takipçisi olacağını söyledi. Bu kararın asla kabul edilir olmadığını söyleyen Gül, kararı tanımadıklarını belirtti.