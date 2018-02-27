TV8'in fenomen yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasında bugün ikinci gün. Yeni haftanın ikinci gün yarışmacısı Güvenlik Görevlisi olan Semih bey. Semih Bey rakiplerine leziz yemekler yapmak için alışverişini tamamlayarak yemeklerini yapmaya koyuldu. Peki, Semih Beyin evinde neler yaşandı? Semih Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Semih Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTYEİZ 27 ŞUBAT 2018 SEMİH BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı Semih Bey rakiplerine ilk olarak tel şehriyeli tavuk çorba çorbası ikram etti. Çorbası genel anlamda beğenilen Semih Bey bunun ardından ara yemek olarak ıspanaklı kıymalı krep ikramında bulundu. Kremalı mantarlı bonfile ve kuş üzümlü pilavını ana yemek olarak ikram eden Semih Beyin ana ve ara yemeği de genel olarak beğeni aldı. Son olarak tatlı ikramında kaymaklı balkabağı ikram eden Semih Beyin tatlısı da başarılı bulundu.

YEMEKTEYİZ 27 ŞUBAT 2018 SEMİH BEYİN PUANI

Yemekteyiz ikinci gün yarışmacısı Semih Bey Batıkan Beyden 4, Canan Hanımdan 5, Tuğba Hanımdan 5 ve Dilek Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 17 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com