Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, safra kesesi iltihaplanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bingöl, tedavi olduğu Şişli Etfal Hastanesi acil çıkışında kameralara görüntülendi.

Yavuz Bingöl, acil kapısından çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, henüz taburcu olmadığını ve doktordan bir şeyler yemek için izin aldığını, yemek yiyip geri döneceğini söyledi.

DÜN AKŞAM RAHATSIZLANDI

Ünlü türkücü dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe katılmıştı. Gazetecilerin sorusu üzerine Bingöl, gece eve döndükten sonra rahatsızlandığını sancı ve mide yanması şikayeti ile hastaneye gittiğini söyledi. Serum tedavisi olduktan sonra evine döndüğünü söyleyen yavuz Bingöl, sabah saatlerinde yeniden ağrıları başlayınca da Şişli Etfal hastanesine geldiğini söyledi. Burada kendisine tetkikler yapıldığını söyleyen Bingöl, safra kesesi iltihabı teşhisi konulduğunu, önce doktorların operasyonla almak istediğini ancak sonra buna gerek olmadığına karar verildiğini, yılda bir kez rutin kontrole gitmesinin yeterli olduğunu söylediklerini anlattı. Acil servis çıkışında basın mensupları ile konuşan Yavuz Bingöl, sağlık durumunun iyi olduğunu, bir şeyler yiyip geri döneceğini dile getirdi.